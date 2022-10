Ο Ίγκι Ποπ διασκευάζει Λέοναρντ Κοέν σε νέο άλμπουμ - αφιέρωμα στον αγαπημένο τραγουδοποιό

Europa Press News via Getty Images

Η Blue Note Records ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου, ιδιαίτερου άλμπουμ σε παραγωγή Λάρι Κλάιν με τίτλο «Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen», που παρουσιάζει εκτελέσεις των θρυλικών τραγουδιών του Λέοναρντ Κοέν από τους Νόρα Τζόουνς, Πίτερ Γκάμπριελ, Γκρέγκορι Πόρτερ, Ίγκι Ποπ και όχι μόνο.