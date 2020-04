Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd τραγουδάει Λέοναρντ Κοέν

Ο κιθαρίστας των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμουρ μαζί με την οικογένειά του, παρουσίασε το καινούργιο μυθιστόρημα της συζύγου του και για χρόνια συνεργάτιδας του, Πόλυ Σάμσον, μέσω διαδικτύου.

Το «Theater for Dreamers» διαδραματίζεται στην Ύδρα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και ένας από τους χαρακτήρες είναι ο Λέοναρντ Κοέν που ως γνωστόν αγάπησε, μοιράστηκε στο νησί τον έρωτα του με την Μαριάν και απέκτησε το δικό του σπίτι.

Στην πρώτη εκδήλωση για το μυθιστόρημα, ο Γκίλμουρ τραγούδησε τα «So Long, Marianne» και το «Bird on the Wire» του Κοέν.

Αυτή τη φορά, τραγουδάει το «Fingerprints» από το άλμπουμ του 1977 «Death of a Ladies Man». Στο 15:45 του βίντεο, τραγοδάει με την έφηβη κορούλα του, Ρομάνι και άλλα μέλη της οικογένειάς του να συμμετέχουν στα φωνητικά.

Προς το τέλος του βίντεο -στο 32:30- ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ και η οικογένεια του τραγουδούν το «Hey, That’s No way to Say Goodbye» από το άλμπουμ του 1967 «Songs of Leonard Cohen».

Το κοινό άκουσε για πρώτη φορά το «Fingerprints» το 1977, με την Σάμσον να εξηγεί πως αρχικά ήταν ποίημα, στα Sixties.

Και τα τέσσερα τραγούδια συνδέονται με τον Λέοναρντ Κοέν και την ζωή του στην Ύδρα.