Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ βγάζει σε πλειστηριασμό 126 κιθάρες στην μάχη για την κλιματική αλλαγή

Ενας από τους σπουδαιότερους μουσικούς του κόσμου, ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Pink Floyd, αποφάσισε να δώσει την δική του μάχη για την κλιματική αλλαγή.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου, 126 κιθάρες, ανάμεσα τους και η μυθική μαύρη Fender Stratocaster, με την οποία ο Γκίλμουρ ηχογράφησε το «The Dark Side of the Moon», το «Wish You Where Here» καθώς και το «The Wall», βγήκαν σε πλειστηριασμό, από τον οίκο Christie’s στην Νέα Υόρκη.