Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, για τα δεδομένα του Χόλιγουντ, βρίσκεται πλέον σε μία τουλάχιστον, δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δυστυχώς, τα οικονομικά του προβλήματα δεν είναι κάτι καινούργιο στην πολύχρονη καριέρα του, ενώ το τελικό «χτύπημα» ήρθε να δώσει η ταινία «Megalopolis» (2024), το πολυετές και φιλόδοξο πρότζεκτ του σπουδαίου σκηνοθέτη, στο οποίο παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια αρχαία Ρώμη σε παρακμή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του artnet, η ταινία κόστισε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια, με τον Κόπολα να πουλά δύο οινοποιεία στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Παρ’ όλα αυτά, στο box office απέτυχε παταγωδώς, συγκεντρώνοντας μόλις λίγο πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. «Δεν έχω καθόλου χρήματα, καθώς επένδυσα όλα όσα δανείστηκα για να γυρίσω το ”Megalopolis”», είχε δηλώσει τον Μάρτιο.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ο Κόπολα είχε παραδεχτεί σε συνέντευξη του στους New York Times, «χρειάζομαι χρήματα προκειμένου να κρατήσω το καράβι όρθιο». Πράγματι, κάποια ήρθαν λίγο αργότερα, χάρη στην πώληση μιας σειράς ρολογιών σε δημοπρασία των Phillips στη Νέα Υόρκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ.

Κοιτάζοντας τους δείκτες του ρολογιού αλά Κόπολα

Όπως αναφέρει και το Hollywood Reporter, το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας ήταν ένα μοναδικό ρολόι, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Κόπολα σε συνεργασία με τον ελβετικό οίκο υψηλής ωρολογοποιίας F.P. Journe. Το ρολόι, το οποίο πήρε την ονομασία «FFC», πουλήθηκε έναντι 10,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό δεκαπλάσιο της αρχικής του εκτίμησης και μόλις λίγα εκατομμύρια λιγότερα από τα συνολικά έσοδα του «Megalopolis» παγκοσμίως.

Καινοτομία του FFC αποτελεί η αντικατάσταση του συμβατικού δείκτη ώρας από ένα πραγματικό χέρι το οποίο φορά ένα μαύρο γάντι, με τα δάχτυλα να παίρνουν διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την ώρα. Το ρολόι αυτό κατέχει πλέον τον τίτλο του ακριβότερου F.P. Journe που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η ιστορία ξεκινά το 2009, όταν η σύζυγος του Κόπολα, Έλεανορ, του χάρισε ένα πλατινένιο F.P. Journe με καντράν από λευκόχρυσο, συγκεκριμένα το «Chronomètre à Résonance», το οποίο επίσης διατίθεται προς πώληση με εκτίμηση από 120.000 έως 240.000 δολάρια. Σύμφωνα με το artnet, o Κόπολα εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, ώστε λίγα χρόνια αργότερα κανόνισε να συναντηθεί με τον François-Paul Journe στο οινοποιείο του, το Inglenook, στην κοιλάδα της Νάπα.

A Historic Collaboration Between Cinema and Horology Ahead of The New York Watch Auction: XIII, Phillips in Association with Bacs & Russo announced a headline piece that immediately captivated collectors…



The post Francis Ford Coppola’s One-of-One… Link in bio! #stupidDOPE pic.twitter.com/UFaYpv6bt6 — stupidDOPE (@stupidDOPE) December 9, 2025

Εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία η οποία διήρκεσε σχεδόν δέκα χρόνια, με στόχο τη δημιουργία ενός ρολογιού όπου ένα χέρι με πέντε δάχτυλα θα ξεχώριζε καθαρά και τις 12 ώρες: οι ώρες από το ένα έως το έξι είναι σχετικά εύκολες στην ανάγνωση, ενώ από το επτά έως το δώδεκα απαιτούν περισσότερη εξοικείωση.

Advertisement

Η έμπνευση για το ίδιο το χέρι προήλθε από τον Αμπρουάζ Παρέ, πρωτοπόρο της προσθετικής στη Γαλλία του 16ου αιώνα. «Η πρόκληση ήταν μεγαλειώδης, ακριβώς το κομμάτι της δουλειάς μου που λατρεύω», δήλωσε ο Journe, ο οποίος διατηρεί στην κατοχή του και ένα ακόμα πρωτότυπο του FFC, λίγο πριν από τη δημοπρασία.

Ο Paul Boutros, αναπληρωτής πρόεδρος των Phillips και επικεφαλής του τμήματος ρολογιών, σχολίασε: «Οι συλλέκτες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην ευκαιρία να αποκτήσουν τα προσωπικά ρολόγια του Φράνσις Φορντ Κόπολα, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα και για τα επτά κομμάτια που διέθεσε ο θρύλος του Χόλιγουντ. Είναι σαφές ότι ο θαυμασμός προς τον κύριο Κόπολα αλλά και το γούστο του στα ρολόγια, δεν δύναται να υπερεκτιμηθεί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από artnet, The Hollywood Reporter

Advertisement