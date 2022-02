«A Ballet of Lepers»: Το ανέκδοτο μυθιστόρημα του Λέοναρντ Κοέν που απέρριψαν δύο έκδοτες

K & K Ulf Kruger OHG via Getty Images

Το «A Ballet of Lepers», όπως είναι ο τίτλος, εστιάζει στις «τοξικές σχέσεις και σε όσα κάνει κανείς για να τις διατηρήσει».

Το βιβλίο αρχικά απορρίφθηκε από δύο εκδότες. Ο Κοέν, ο οποίος πέθανε το 2016, είχε πει κάποτε ότι το «A Ballet of Lepers» ήταν «πιθανώς καλύτερο μυθιστόρημα» από το διάσημο πρώτο του μυθιστόρημα «The Favourite Game», που δημοσιεύτηκε το 1963.

Η έκδοση του μυθιστορήματος θα συνοδεύεται από 15 διηγήματα και το σενάριο ενός ραδιοφωνικού έργου από τα αρχεία του Κοέν, όλα γραμμένα μεταξύ 1956 και 1961. Το βιβλίο θα έχει τίτλο «A Ballet of Lepers: A Novel and Stories» και θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου 2022.