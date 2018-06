O John Travolta…«το έχει» ακόμα. Δίδαξε στον Jimmy Fallon το χορευτικό του «Grease» και έγινε αμέσως viral

Ο John Travolta βρέθηκε την Τετάρτη καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Jimmy Fallon «The Tonight Show», για να γιορτάσει τα 40 χρόνια από την πρεμιέρα του δημοφιλούς μιούζικαλ «Grease» στις κινηματογραφικς αίθουσες της Νέας Υόρκης.

«Όπως με το Pulp Fiction, μεγάλωσα και έγινα γνωστός με αυτές τις πρωτοποριακές χορευτικές φιγούρες», είπε ο Travolta. «Στo Grease, χρειαζόμασταν ένα χορευτικό για το “You’re the One That I Want”. Τους έδειξα την κίνηση με τα τέσσερα βήματα μπρος-πίσω και τη χρησιμοποιήσαμε».

Τότε ο Fallon ζήτησε από τον Travolta να του διδάξει τη φιγούρα και αμέσως σηκώθηκαν και οι δυο να χορέψουν το πιο διάσημο τραγούδι της ταινίας. Ο πολύ κουλ Travolta έδειξε τα βήματα στον Jimmy που προσπαθούσε να τον ακολουθήσει, με το κοινό να χειροκροτά δυνατά.

«Πρόκειται για μια τόσο διαχρονική ταινία που έχει να προσφέρει πολλά ακόμα και στις νεότερες γενιές», είπε ο ηθοποιός τον Μάιο, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής προβολής του «Grease» στο 71ο Φεστιβάλ των Καννών. «Όταν οι θεατές την παρακολουθούν, αισθάνονται αυτομάτως χαρά. Θέλουν να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να γίνουν μέρος αυτής της ταινίας. Όταν υπάρχει κοινός ενθουσιασμός και δημιουργεί ένα όμορφο περιβάλλον, μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα-κι εμείς δημιουργήσαμε το Grease».

Πηγή: Rolling Stone