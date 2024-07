Ο Κ. Βαρώτσος κι η σύγχρονη τέχνη συναντά την Magna Grecia στο παλαιότερο Μουσείο της Απουλίας

«Υπάρχει ελπίδα;», αναρωτιέται ο Κώστας Βαρώτσος καθώς περιδιαβαίνει τους χώρους του Μουσείου Castromediano του Λέτσε – σαν στο σπίτι του – ξεναγώντας τους φίλους του που ήρθαν από την Ελλάδα στα εγκαίνια της έκθεσης έργων του “Elpís. Prometheus or the shattered dream of Europa” - «Ελπίς. Προμηθέας ή το θρυμματισμένο όνειρο της Ευρώπης» (30/6/24 – 12/1/24) σε επιμέλεια των Giusi Giaracuni, ιστορικού τέχνης και συνεργάτη του Βαρώτσου και Luigi De Luca, διευθυντή του Μουσείου. Μια έκθεση επιχορηγούμενη από το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας - το μόνο project απ’ όσα υποβλήθηκαν στην Απουλία κι έλαβε οικονομική στήριξη τη σαιζόν 2022 -2023.