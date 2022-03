Ο κορυφαίος βρετανικός tour operator, Jet2, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

via Associated Press

Στις πρόσφατες διακρίσεις, συγκαταλέγεται η αναγνώριση της Jet2.com ως της μοναδικής αεροπορικής εταιρείας που διακρίνεται ως «Which? Recommended Provider», καθώς και η διάκρισή της από το Institute of Customer Service ως καλύτερης αεροπορικής εταιρείας για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης τιμηθεί με τη διάκριση του Trip Advisor “Best Airline in Europe” επί 4 έτη και έχει επίσης αναγνωρισθεί ως μία από τις 10 κορυφαίες στον κόσμο (Trip Advisor’s Top Ten Airlines of the World).