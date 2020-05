O Κώστας Συνολάκης νέος διευθυντής στο Κολλέγιο Αθηνών

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού, International Baccalaureate και Νηπιαγωγείο Ι.Μ. Καρράς) και το Συμβούλιο των Επιτρόπων της Νέας Υόρκης (Board of Trustees) έχουν την χαρά και την τιμή να ανακοινώσουν ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής κ. Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθυντή/President των Σχολείων του Ε.Ε.Ι.

Ο κ. K. Συνολάκης διαδέχεται τον κ. Richard Jackson, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται ευδοκίμως την 31η Αυγούστου 2020. Ο κ.Κ.Συνολάκης, μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών το 1975, συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of Technology (Caltech) από όπου έλαβε τα πτυχία Bachelor of Science (B.Sc.) in Engineering and Applied Science το 1978, Master of Science (M.Sc.) in Civil Engineering το 1979 και Doctor of Philosophy (Ph.D.) στο ίδιο αντικείμενο το 1986.

Ο νέος Διευθυντής/President του Κολλεγίου εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2016 και είναι Γραμματέας της Τάξης Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας. Από το 1985 είναι Καθηγητής Civil, Environmental and Aerospace Engineering στο Viterbi School of Engineering του University of Southern California (U.S.C.), ενώ το 1996 ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Έρευνας Τσουνάμι στο U.S.C. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κατόπιν επιλογής του από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, και ως Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και Περιβαλλοντικής Υδρομηχανικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 2019 επελέγη ως άμισθος Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα.

Το ερευνητικό και το συγγραφικό του έργο είναι ευρύτατο. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, μελετών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διευθύνει δεκάδες αποστολές πεδίου σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα έχει τύχει πολλών ακαδημαϊκών και λοιπών διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά το 1989 του απενεμήθη από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. George Bush το Presidential Young Investigator Award και το 2019 έλαβε το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην ακτομηχανική. Είναι εμπειρογνώμων διεθνούς κύρους σε θέματα Tsunami και σε άλλα φαινόμενα φυσικών καταστροφών.

Η σχέση του κ. Κ. Συνολάκη με το Κολλέγιο είναι στενή, αφού πέραν της ιδιότητάς του ως αποφοίτου, είναι και γονέας μαθήτριας του Σχολείου.

Η οικογένεια του Κολλεγίου καλωσορίζει τον κ. Κώστα Συνολάκη και τη σύζυγό του κ. Αικατερίνη Λευκοθέα Κονιδάρη (LL.B., Νομική Σχολή Αθηνών, LL.M. Harvard Law School), Δικηγόρο/Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Theo V. Sioufas & Co. Law Offices. Επίσης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον κ. R. Jackson για τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε με την ευχή να παραμείνει πάντα κοντά στο Σχολείο μας με το ίδιο ενδιαφέρον.