Ο μπαρμπα - Θωμάς, οι δίδυμοι πύργοι και το ελληνικό iceberg

Αναφορές

Kasimis, C., & Papadopoulos, A. G. (2005). The multifunctional role of migrants in the Greek countryside: implications for the rural economy and society. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(1), 99-127.

Papadopoulos, A. G., & Fratsea, L. M. (2017). Temporary Migrant Workers in Greek Agriculture, e-paper Heinrich Böll Foundation. Disponibile all’indirizzo: https://www. boell. de/sites/default/files/e-paper_temporary-migrantworkers-in-greek-agriculture. pdf.

Φωτεινή Μαλτέζου

Φυσικός – Γεωφυσικός Ph.D.

Η Φωτεινή Μαλτέζου διαθέτει Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στον Κλάδο της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής από το Πανεπιστήμιο του Southampton UK, μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Columbia USA (Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University) και Master δημοσιογραφίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης έχει πιστοποιηθεί για την ικανότητά της στη διαχείριση έργων (project management). Διαθέτει πολύπλευρη εμπειρία στον Τομέα της Ενέργειας που προέρχεται κυρίως από την πολύχρονη απασχόλησή της ως στέλεχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και συγκεκριμένα στους Τομείς της Έρευνας Υδρογονανθράκων (Upstream), της Διεθνούς Εμπορίας (Downstream), καθώς επίσης της Επικοινωνίας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η πορεία της έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο, με συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, διοργάνωση συνεδρίων, συνεργασίες με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια, ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα Διεθνή περιοδικά, και πολλά άρθρα γνώμης και storytelling που δημοσιεύει στον ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στα τρέχοντα επιστημονικά και δημοσιογραφικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η γεωπολιτική και ο πολιτισμός.