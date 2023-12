Ο νέος προσανατολισμός της ελληνικής διπλωματίας στα Ελληνοτουρκικά

Ο νέος προσανατολισμός της ελληνικής διπλωματίας εδράζεται στην επονομαζόμενη ατζέντα κοινού οφέλους με σημείο αναφοράς το περίφημο πόνημα Getting to Yes without Giving in, των Roger Fisher και William Ury από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ. Οι δύο διαπρεπείς Αμερικανοί καθηγητές περιέγραψαν την επιτομή των διαπραγματεύσεων επί σκοπού συναίνεσης και αμοιβαίου κέρδους win -win βάσει 4 κανόνων: