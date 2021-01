Ο οίκος Bulgari παρέχει υποτροφίες σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες για μελέτη του Covid

Rost-9D via Getty Images

Ο οίκος κοσμημάτων Bulgari διευρύνει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τη διεθνή προσπάθεια κατά της νόσου COVID-19, εγκαθιδρύοντας προσφάτως την Bulgari Women & Science Fellowship in Covid-19 Research at the Rockefeller University: παρέχει οικονομική υποστήριξη σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες και ερευνήτριες που ήδη έχουν διδακτορικό και οι οποίες θα μελετήσουν την ασθένεια στο ερευνητικό πανεπιστημιακό ίδρυμα βιοϊατρικής της Νέας Υόρκης.