Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την πολιτική του για την υγεία αλλά και τη συμφωνία με τη Pfizer του Άλμπερτ Μπουρλά, ο Υπουργός Υγείας Κένεντι Τζούνιορ φτερνίστηκε στον αγκώνα του, μόλις ένα μέτρο μακριά από τον Αμερικανό Πρόεδρο!

Secretary Kennedy sneezes.



President Trump: "God bless you, Bobby. I hope I didn't catch COVID just there." pic.twitter.com/QxfSpvUxQ2 September 30, 2025

«Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid», είπε προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.

Ο πρόεδρος έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μπούρλα, που στεκόταν δίπλα του, και του είπε: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει Paxlovid. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο σκεύασμα κατά του Covid-19 της Pfizer που χρησιμοποιείται για άτομα υψηλού κινδύνου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη λειτουργίας του TrumpRx, ενός ιστότοπου που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα απευθείας, αντί μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, και μάλιστα σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, ακόμη και κάτω από το 50% του σημερινού κόστους.