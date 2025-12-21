Τρέχει διαγωνισμός για όλους τους ιδιώτες επενδυτές για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι.

Στόχος του υπουργείου Πολιτισμού είναι να αναδειχθεί το Τατόι μετά από αρκετά χρόνια εγκατάλειψης και να γίνει ένας νέος πόλος έλξης επισκεπτών και τουριστών ώστε να είναι λειτουργικό και βιώσιμο, ειδικά μετά τις μεγάλες καταστροφές που «βίωσε» από τις καλοκαιρινές φωτιές.

Μέσω του διαγωνισμού θα δοθούν προς ενοικίαση 24 κτίρια του ιστορικού πυρήνα, με την διευκρίνιση πως η ιδιοκτησία τους θα παραμείνει στο ελληνικό δημόσιο.

Στη β’ φάση του διαγωνισμού, που θα ξεκινήσει μέσα στο 2026 θα ξεκινήσουν και οι δευσμευτικές προσφορές.

Όσον αφορά τους χώρους, θα δοθούν προς ενοικίαση ξενώνες, κατοικίες προσωπικού, διοικητικά και βοηθητικά αγροτικά κτίρια, στάβλοι, εργαστήρια, υποδομές.

Δεν περιλαμβάνονται τα μουσεία, τα βασιλικά ανάκτορα και οι πολιτιστικοί χώροι.

Το υπουργείο αναζητά επενδυτές που θα αξιοποιήσουν τους συγκεκριμένους χώρους του Τατοΐου για ήπια φιλοξενία, εστίαση και διάφορες πολιστικές δραστηριότητες.