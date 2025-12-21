Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το θέμα που έχει προκύψει με τον Γιώργο Μαζωνάκη αφού οι εκπομπές είχαν «πουλήσει» από τις αρχές της εβδομάδας κάτι πιο σοβαρό από αυτό που συνέβη τελικά. Η συνέντευξη του μηνυτή του, Στέφανου Παπαδόπουλου, στο «Ραντεβού το ΣΚ» σημείωσε απογοητευτικά ποσοστά τηλεθέασης πέφτοντας μέχρι το 1,8%. Αντιθέτως το δυναμικό κοινό «τίμησε» τον Γιώργο Μαζωνάκη στο live του The Voice με 16,7% και μάλιστα τρεις παίκτες από την ομάδα του πέρασαν στον ημιτελικό.

Την ίδια δυσκολία με το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου αντιμετώπισε και το ζεύγος Γκουντάρα- Κάκκαβα στο Open που έπεσαν ξανά κάτω από το 2% στο δυναμικό κοινό- ούτε εδώ «βοήθησε» καθόλου το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη το οποίο αφιέρωσαν τη μισή εκπομπή, που έτσι κι αλλιώς έχει καθαρή διάρκεια σχεδόν μία ώρα.

Υπάρχει τελικά ακόμα «θέμα» ανάμεσα στον Λιάγκα και τον Αρναούτογλου;

Επιδερμική ήταν, φαίνεται, η τηλεοπτική ανακωχή ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιάγκα, αφού ο πρώτος ξεκαθάρισε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ότι δεν πρόκειται να τον ξαναδούμε έξω μαζί με τον παρουσιαστή της πρωινής εκπομπής του σταθμού. Οι δυο τους πάντως, αν και δεν έχουν θέμα μεταξύ τους, θα δώσουν αυτή τη Δευτέρα τον καλύτερό τους εαυτό για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, αν και ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ζωντανά δεν θα δούμε πάντως τη Ζέτα Μακρυπούλια αφού θα ταξιδεύει για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Σε ποιο κανάλι έχει γίνει μεγάλο θέμα η σχέση της όμορφης παρουσιάστριας με υψηλόβαθμο στέλεχος και κάποιοι παραπονιούνται ότι η νεαρή, φιλόδοξη κοπέλα απολαμβάνει ιδιαίτερα προνόμια- ένα γνώριμο σκηνικό που τείνει να επαναλαμβάνεται κάθε δεκαετία. Πάντως το ζευγάρι δεν κρύβει και ιδιαίτερα τον έρωτά του αφού απολαμβάνουν ρομαντικά δείπνα σε γνωστά εστιατόρια της πρωτεύουσας.

Μπορεί η Άννα Βίσση να γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με το κοινό της, δεν θα κάνει όμως το ίδιο και τις μέρες των Χριστουγέννων αφού αποφάσισε να μη δουλέψει και να κάνει διακοπές στο εξωτερικό! Η επιστροφή της στο Hotel Ermou θα γίνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όσο για τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο που προβλήθηκε χτες από το Mega συγκέντρωσε μόλις το 7,1% του δυναμικού κοινού. Η ίδια πάντως φρόντισε να ξεκαθαρίσει χτες από τη σκηνή ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει τις ζωντανές της εμφανίσεις καθώς ακουγόταν έντονα ότι μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στις πίστες, θα κάνει ένα διάλειμμα την επόμενη σεζόν.

Αυτή τη σεζόν και όχι την επόμενη, όπως είχε αρχικά ακουστεί, θα κάνει πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του Star, το Lingo– η κατασκευή του σκηνικού έχει ήδη ξεκινήσει αλλά το θέμα εδώ είναι ότι ο παρουσιαστής μέχρι και την περασμένη εβδομάδα δεν είχε βρεθεί- η Μαίρη Αργυριάδου ήταν εκείνη που έκανε την έκπληξη στα δοκιμαστικά, ενώ το Star έχει αποδείξει πολλές φορές πως προωθεί τους ανθρώπους του όταν το αξίζουν.

Η Μαίρη Αργυριάδου συμμετέχει στο Breakfast @Star.

Ποια γνωστή πανελίστρια έχει αρχίσει ήδη τις επαφές με άλλες εκπομπές για την επόμενη σεζόν, διαδίδοντας ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη από το φετινό επαγγελματικό της περιβάλλον;

Μεγάλη ένταση ανάμεσα στον Πέτρο Κωστόπουλο και την Αφροδίτη Γραμμέλη προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο τέλος της συνέντευξης του Θάνου Ασκητή. Μια ένταση που θύμισε πολύ το σοβαρό θέμα που προέκυψε ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη αφού ο Κωστόπουλος ενοχλήθηκε πολύ από ένα σχόλιο της Γραμμέλη και της φώναζε ότι «πετάγεται» συνέχεια στην κουβέντα.

Και οι δυο αυτές συγκρούσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από τα στελέχη του σταθμού, που δεν θέλουν καθόλου τέτοια σκηνικά, ιδίως όταν δεν σταματούν στον τηλεοπτικό αέρα αλλά συνεχίζονται και στα γραφεία.

Το ενδιαφέρον και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι μέχρι σήμερα, ο Πέτρος ήταν πιο κοντά με την Αφροδίτη πίσω από τις κάμερες όπως αντίστοιχα και ο Δημήτρης είχε πιο στενή σχέση με την Κατερίνα.

