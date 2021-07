O Όμηρος στον Ινδικό Ωκεανό

Σαν βατραχάκια γύρω από τις όχθες μιας απέραντης λίμνης (για να παραφράσω τον Πλάτωνα), οι Έλληνες τον 6ο αι. π.Χ. είχαν ταξιδέψει κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου και είχαν φθάσει στα παράλια της Λιβύης και της σημερινής Σενεγάλης στη δυτική Αφρική, ακολουθώντας τις οδούς Φοινίκων θαλασσοπόρων.

Η ομηρική ποίηση, εξ άλλου, ήδη γνώριζε τους «Αιθίοπες», μια ομιχλώδη κατηγορία η οποία στους αρχαίους συγγραφείς αγκάλιαζε τους Νούβιους (στο σημερινό κεντρικό Σουδάν και μέρος της Αιθιοπίας) και τους κυρίως Αιθίοπες.

Ο Ηρόδοτος πραγματεύεται τον σύνθετο πολιτισμό αυτό στον «Αιθιοπικό λόγο»του στο Γ′ βιβλίο των Ιστοριών. Περιγράφει την ενδοχώρα της Νουβίας περισσότερο ως ουτοπία. Οι κάτοικοί της ήσαν ασυνήθιστα μακρόβιοι, οι άνδρες «οι ψηλότεροι και ομορφότεροι στον κόσμο», η χώρα είχε άφθονο χρυσάφι και μια πηγή που το αρωματικό, ελαφρό νερό της χάριζε τον μέσον όρο ηλικίας των 123 ετών.

Φοίνικες καπετάνιοι στην υπηρεσία του αιγύπτιου Φαραώ είχαν πλεύσει επίσης κατά μήκος της ακτογραμμής της ανατολικής Αφρικής, αγκυροβολώντας στη σημερινή Μοζαμβίκη—και ακόμη (γιατί όχι;) πιθανώς και στη Νότια Αφρική.

Περίπου επτά αιώνες έπειτα, ένας Έλληνας «εφοπλιστής» της ρωμαιοκρατούμενης Αιγύπτου γνώρισε από πρώτο χέρι τις εξωτικές αγορές της σημερινής Μοζαμβίκης, Σομαλίας και Μαδαγασκάρης (και της πιο δυσπρόσιτης για τη ναυσιπλοΐα Ινδίας).

Περί το 50 μ.Χ. ο ανώνυμος—σε μας― ναύκληρος συνέγραψε, σε ανεπιτήδευτη, στεγνή κοινή (τι κρίμα που δεν ήταν λογοτέχνης) τον Περίπλουν της Ερυθράς Θαλάσσης, ένα λεπτομερειακό τουριστικό οδηγό με χάρτες, προορισμένο για εμπόρους που φιλοδοξούσαν να εισδύσουν στις αγορές της ανατολικής Αφρικής και της δυτικής και νότιας Ινδίας.

Η ανατολική Αφρική, ως φαίνεται, δεν παρουσίαζε εμπορικό ενδιαφέρον. Ένα από τα λιμάνια της ζώνης αυτής που επισκέφθηκε όμως ο συγγραφέας ήταν η πόλη Ραπτά, στη σημερινή Τανζανία ή Μοζαμβίκη. Εκεί τον εντυπωσίασαν οι «μεγαλόσωμοι άνδρες» και η πραμάτειά τους: τα ελεφαντόδοντα και τα κελύφη της χελώνας. Εκεί είδε και σκλαβοπάζαρα.

Είναι πειρασμός να συνδέσουμε, φιλολογικῇ ἀδείᾳ, το όνομα της πόλης, Ραπτά (ακόμη και αν ο σωζόμενος τύπος απηχεί μια ξένη λέξη) με το επίθετο ῥαπτός/ή/ όν (εκ του «ῥάπτω»), το οποίο ήδη μαρτυρείται στον Όμηρο και σημαίνει «ραμμένος, μπαλωμένος». Ετυμολογούμενα έτσι, τα (ή η) Ραπτά παραπέμπει στα «ραπτά έπη» που τραγουδούσαν «αοιδοί» κατά τον Πίνδαρο, «ῥαπτῶν ἐπέων ἀοιδοί”. Ως «αοιδοί» εννoούνται εδώ οι ραψωδοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας γιορτής απήγγειλαν αλληλοδιαδόχως εκτενή τμήματα από τα ομηρικά έπη, τις μετέπειτα ραψωδίες.

Οι υπερμεγέθεις συνθέσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας ανέβλυζαν από τον Ωκεανό που ήταν ο Όμηρος (όποιος ή όποιοι και αν ήταν!). Ο Ωκεανός, θεός που κατοικούσε στα πέρατα της γης, ήταν ο πατέρας όλων των θεών, λέει η Ήρα (Ιλιάς Μ.296).

Οι αρχαίοι ταύτιζαν τον Όμηρο, τον αρχέγονο και μεγαλοπρεπέστερο «συγγραφέα» τους, με τον Ωκεανό. O Κοϊντιλιανός, λατίνος ρητοροδιδάσκαλος του 1ου αιώνα π.Χ., συνέκρινε τον εθνικό αυτό ποιητή των Ελλήνων με τον Ωκεανό γιατί αποτελούσε «πρότυπο και αφετηρία όλων των στοιχείων της ευγλωττίας».

«Ο Όμηρος», παρετήρησε ο λόγιος ψεύδο-Λογγίνος τον 1ο μ.Χ. αιώνα, «σαν τον Ωκεανό είναι πάντα σπουδαίος, ακόμη και όταν υποχωρεί με την άμπωτη». Κατά την ομηρική, άλλωστε, γεωγραφία ο Ωκεανός, περιτρέχοντας τη γη, επιστρέφει στην αρχή του: είναι αψόρροος (ομηρικό επίθετο), εσαεί παλινδρομών.

Τα «ραπτά έπη» ξεχύθηκαν από το Αιγαίο και αγκάλιασαν την υφήλιο. Περιέβρεξαν την ιωνική γή, την Αφρική, την Καραϊβική, τις Αμερικές.

Η ομηρική ποίηση κολύμπησε στην Καραϊβική και την Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό. Έτσι ο νομπελίστας ποιητής Ντέρεκ Ουόλκοτ (Derek Walcott) στο ποίημα Omeros (1990) έπλασε ξανά τον Όμηρο για να αφηγηθεί μια καραϊβική ιστορία, την ιστορία του ξεριζωμού και της σκλαβιάς. Δεν αναπαρήγαγε πιστά την επική ποίηση, αλλά άφησε τους συνειρμούς που γεννούν οι ήρωές της να τον συγκινήσουν και να τον καθοδηγήσουν.

Ο «’Ομερος» του Ουόλκοτ δεν είναι ομηρικός. Η Ελένη του έχει την υπερκόσμια ομορφιά της μυθικής Ελένης, αλλά είναι γκαρσόνα που διεκδικούν δύο άνδρες, ο Αχιλλέας, ένας παραδοσιακός ψαράς, και ο πιο μοντέρνος ταξιτζής Έκτωρ. Ο Φιλοκτήτης του συμβολίζει τη σηπομένη πληγή της κληρονομιάς της αφρικανικής δουλείας. O ρέων Ωκεανός του ευρωπαϊκού έπους δεν καταδυνάστευσε τον αγγλόφωνο Ουόλκοτ. Μπήκε στο χώμα του νησιού του, της Αγίας Λουκίας, και έγινε λίπασμα το οποίο, στο τροπικό κλίμα, εγγυάται την γονιμότητα: «Όλη εκείνη η ελληνική κοπριά κάτω από τις πράσινες μπανάνες,/ κάτω από τους καταγάλανους λόφους» (All that Greek manure under the green bananas,/ under the indigo hills).

Τον Ιούνιο οργανώθηκε στην πρωτεύουσα Μαπούτο της Μοζαμβίκης έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ο Όμηρος και ο Ινδικός Ωκεανός».