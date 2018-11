Ο πίνακας που θα γίνει το πιο ακριβό έργο εν ζωή καλλιτέχνη

Ενα ρεκόρ πέντε ετών αναμένεται να σπάσει την ερχόμενη Πέμπτη το έργο «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» του Βρετανού ζωγράφου Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Ο πίνακας πρόκειται να πωληθεί έναντι περίπου 80 εκατ. δολαρίων από τον οίκο Christie’s, ξεπερνώντας κατά πολύ το γλυπτό «Balloon Dog» του Αμερικανού Τζεφ Κουνς, το οποίο το 2013 έφτασε στα 58,4 εκατομμύρια.