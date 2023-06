Ο πρώην σταρ της Marvel Άντονι Χόπκινς κατακεραυνώνει το άσκοπο παίξιμο σε ταινίες με υπερήρωες

via Associated Press

via Associated Press

«Μου έβαλαν στην πανοπλία, μου προσέθεσαν μούσι», είπε στο The New Yorker. (Και μου είπαν): «Κάτσε στο θρόνο, φώναξε λίγο».

Στο βιβλίο του 2021 The Story of Marvel Studios: The Making Of The Marvel Cinematic Universe, ανέφερε: «Ο Branagh μου έδωσε το ... σουτ για να δουλέψω».