Ο Robin Sharma έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο συγγραφέας του best seller «Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του», θα δώσει μία επιδραστική ομιλία με θέμα την αυτοβελτίωση, την αυτογνωσία και την ηγεσία στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do .

Ο Robin Sharma και η πορεία του

Με 16 διεθνή best seller βιβλία για τις ηγετικές δεξιότητες και την προσωπική επιτυχία, συμπεριλαμβανομένου του The «Leader Who Had No Title», του εκπληκτικού No #1 blockbuster αλλά και του δημοφιλή «Κλαμπ των 5 π.μ.», o Robin Sharma θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς ηγεσίας στον κόσμο, ενώ το έργο του «αγκαλιάζεται» από ροκ σταρ, βασιλείς, δισεκατομμυριούχους και διευθύνοντες συμβούλους διασημοτήτων.