Ο Ρότζερ Γουότερς καλεί την Κατερίνα Ντούσκα να μην συμμετάσχει στη Eurovision

Τον περασμένο Μάρτιο ο Γουότερς είχε απευθυνθεί στους 42 φιναλίστ της Eurovision 2019 καλώντας τους να μην συμμετάσχουν στην φετινή διοργάνωση και να γίνουν «ο ένας ή η μία» (are you the ONE) που θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό.

Στο βίντεο προς την Κατερίνα Ντούσκα, λέει: «Κατερίνα, το να πας εκεί στο Ισραήλ θα ήταν ένα μεγάλο λάθος νομίζω. Είσαι εσύ η μία;».

Με ανοιχτή επιστολή, ο Ρότζερ Γουότερς απευθύνεται επίσης, στη Μαντόνα -η οποία θα εμφανιστεί στον τελικό του διαγωνισμού αποδεχόμενη σχετική πρόταση- γράφοντας «Μαντόνα, αν πιστεύεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, μην παίξεις στο Τελ Αβίβ».