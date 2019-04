Στις μέρες μας που πλέον η Ελλάδα αποτελεί προορισμό τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, το hotel design γίνεται αλλιώς. Η δημιουργία «εμπειρίας», αναμνήσεων, ευχαρίστησης στον πελάτη, απαιτεί οι δημιουργοί να ξεφύγουν από τον στείρο κτηριακό σχεδιασμό και να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, γραφίστες, landscape designers κτλ), ενορχηστρωμένοι από την φιγούρα του Art Director που έχει σαν ρόλο τη δημιουργία του κοινού οράματος και τη διεκπεραίωσή του.

Με αφορμή το πάνελ «Beyond the usual “Experience” (Art Direction and the importance of meaningful narratives)» στο The ArchitectShow 2019, που διοργανώνεται στις 4 & 5 Μαϊου, στον εκθεσιακό χώρο Medexpo, ο πολυπράγμων Θάνος Ζακόπουλος, που θα είναι και ένας από τους ομιλητές του πάνελ, μιλά στη HuffPost Greece.

Καλλιτέχνης, σχεδιαστής, φωτογράφος, τον ενδιαφέρει το πάντρεμα διαφορετικών ειδικοτήτων δημιουργώντας δουλειές που μιλούν για τον κόσμο που μας περιβάλλει και την σχέση μας με αυτόν. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις και καλλιτεχνικά projects κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Το 2009 ίδρυσε μαζί με την Katia Meneghini το CTRLZAK Art & Design Studio, μία πολυδιάστατη ομάδα με έδρα το Μιλάνο, του οποίου είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής.