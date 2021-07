Ο σκηνοθέτης του Ιντιάνα ξεκαθαρίζει: Δεν σταμάτησε τα γυρίσματα ο τραυματισμός του Χ. Φορντ

We’re all good. Shooting! But thanks!

Η Disney ανέφερε πρόσφατα: «Κατά τη διάρκεια της πρόβας για μια σκηνή μάχης, ο Χάρισον Φορντ υπέστη τραυματισμό στον ώμο του».

«Η παραγωγή θα συνεχιστεί ενώ αξιολογείται η κατάλληλη πορεία θεραπείας και το πρόγραμμα γυρισμάτων θα αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τις επόμενες εβδομάδες.»

Ο Χάρισον Φορντ ξεκίνησε τα γυρίσματα του 5ου Ιντιάνα νωρίτερα φέτος με τον 78χρονο ηθοποιό να έχει θεαθεί σε βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς στην ταινία του 1981 «The Raiders Of The Lost Ark» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού και στη συνέχεια επανέλαβε τον χαρακτήρα στις ταινίες «The Temple Of Doom» (« Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού»), «The Last Crusade» («Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία σταυροφορία») και «The Kingdom Of The Crystal Skull» («Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου»).