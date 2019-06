Ο Σον Πεν θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τα παιδιά του στη νέα του ταινία

Danny Martindale via Getty Images

Ο Σον Πεν σχεδιάζει να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στη δραματική «Flag Day» μαζί με την κόρη του Ντίλαν Πεν, τον γιο του Χόπερ Πεν και επιπλέον, τους Τζος Μπρόλιν και Μάιλς Τέλερ.

Το σενάριο βασίζεται στα απομνημονεύματα της Τζένιφερ Βόγκελ του 2005 «Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life» το οποίο περιγράφεται ως αποκαλυπτικό πορτρέτο του πατέρα της, ενός επικίνδυνου αλλά και γοητευτικού πρωταγωνιστή του υποκόσμου με παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος παράλληλα φρόντιζε για την κόρη του με όποιον τρόπο μπορούσε.

Στο υπόλοιπο καστ περιλαμβάνονται ο βραβευμένος με Tony, Νόρμπερτ Λίο Μπόατζ, ο Ντέιλ Ντίκι, ο Έντι Μάρσαν και η Κάθριν Ουίνικ.