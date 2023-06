Ο σταρ του Τιτανικού Λιού Πάλτερ πέθανε σε ηλικία 94 ετών

Πριν πρωταγωνιστήσει στον Τιτανικό, ο Πάλτερ εμφανίστηκε ως ένας από τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου στο First Monday In October, καθώς επίσης ως ντετέκτιβ του LAPD στη σειρά Delvecchio του CBS το 1976. Συμμετείχε επίσης στην ταινία του 1971 The Steagle και στα επεισόδια των The Doris Day Show, Columbo, The Brady Bunch και The A-Team.