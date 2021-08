Ο Τζόνι Ντεπ θα λάβει το βραβείο Ντονόστια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Ο Τζόνι Ντεο ποζάρει για τους δημοσιογράφους στην παρουσίαση της ταινίας του 'The Minamata Photographer' στην Μπαρτσελόνα, τον Απρίλιο του 2021.

Ο Τζόνι Ντεπ θεωρείται ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Φεστιβάλ και πέρσι ήταν επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συμπαρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan» με τον σκηνοθέτη Ζυλιέν Τεμπλ.

To 69o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (SSIF) διοργανώνεται φέτος από τις 17 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Ντεπ ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, έχει βραβευθεί με Χρυσή Σφαίρα και έχει προταθεί δέκα φορές για το ίδιο κινηματογραφικό βραβείο.

Έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη σε ηλικία 21 ετών ως ένα από τα θύματα του Φρέντι Κρούγκερ στην ταινία «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» και με την πάροδο των χρόνων η σχέση του με το κοινό αποκρυσταλλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στην ταινία «Cry Baby» και την πρώτη συνεργασία του με τον Τιμ Μπάρτον στο φιλμ «Edward Scissorhands», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Ο Ντεπ έχει υποδυθεί συγγραφείς, μυστικούς αστυνομικούς ή παράνομους, σχεδόν πάντα ασυμβίβαστους χαρακτήρες και έχει συμπρωταγωνιστήσει με τους Μάρλον Μπράντο, Φέι Ντάναγουεϊ, Τζέρι Λιούις, Πενέλοπε Κρουζ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Κέιτ Γουίνσλετ, Μαρκ Ράιλανς, Ντάστιν Χόφμαν, Τζούντι Ντεντς, Αντόνιο Μπαντέρας, Τζον Μάλκοβιτς, Αλ Πατσίνο, Μόργκαν Φρίμαν, Μισέλ Φάιφερ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Κρίστοφερ Πλάμερ και με πολλούς άλλους.

Θα είναι η τρίτη συμμετοχή του Τζόνι Ντεπ στο Φεστιβάλ μετά τη σύντομη εμφάνισή του το 1998 με τον Βρετανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Τέρι Γκίλιαμ και την περσινή παρουσίαση του «Crock of Gold: A Few Rounds», του οποίου ήταν παραγωγός.

Ο Τζόνι Ντεπ έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους. Σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο της ταινίας The Brave με τον Μάρλο Μπράντο στο καστ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ