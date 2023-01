O γύρος του κόσμου με μια χειραποσκευή: Κι όμως υπάρχει τρόπος να τα χωρέσουμε όλα

Διαβάζουμε τις προβλέψεις του καιρού που αφορούν τον προορισμό που σκοπεύουμε να επισκεφτούμε

«Στη συνέχεια διαμορφώνουμε μια λίστα με τις δραστηριότητες στις οποίες σκοπεύουμε να επιδοθούμε και σημειώνουμε όλα όσα θα χρειαστούμε για κάθε μία από αυτές», προτείνει η Αν Μακάλπιν, ειδικός στα ταξίδια και συγγραφέας του «Pack It Up! The Essential Guide to Organized Travel» που ταξίδεψε για 21 ημέρες σε όλο τον κόσμο με μόνο μια χειραποσκευή (!)