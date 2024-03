Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στη σειρά εποχής «A Gentleman in Moscow»

Ο Μάρτιος μπαίνει δυναμικά στην COSMOTE TV με την τηλεοπτική μεταφορά του μπεστ σέλερ « A Gentleman in Moscow », με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ .

Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, η spin-off σειρά του «The Good Wife», «Elsbeth», από τους Μισέλ και Ρόμπερτ Κινγκ (The Good Wife, The Good Fight). Όπως μαρτυρά ο τίτλος, στο επίκεντρο της νέας ιστορίας του επιτυχημένου συγγραφικού διδύμου είναι η εκκεντρική δικηγόρος Έλσμπεθ, που υποδύεται η βραβευμένη με Emmy Κάρι Πρέστον (The Good Wife, True Blood).