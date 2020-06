Οδοντίατροι «νέας γενιάς» στην Κύπρο: Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που κάνει το πτυχίο Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ακόμα πιο περιζήτητο, είναι το γεγονός πως είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους (General Dental Practioner) σε περισσότερες από 32 χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι μέλος της Ένωσης για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση της Ευρώπης (Association for Dental Education in Europe - ADEE), γεγονός που επιτρέπει στους καθηγητές και στους φοιτητές να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Οδοντιατρικής. Το Bachelor of Dental Surgery βασίζεται ως προς τη δομή του, στο «2009 Update of the Profile and Competences for the Graduating European Dentist» που έχει εγκριθεί από τo Council of European Dentists και έχει επικαιροποιηθεί το 2017 από την ADEE. Επομένως για τους αποφοίτους οδοντιατρικής του EUC ανοίγεται «πεδίον δόξης λαμπρόν» για μια καριέρα οδοντιάτρου με τη δική τους ιδιωτική κλινική, είτε για εργασία σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία και κοινοτικές κλινικές. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα ειδίκευσης σε τομείς όπως η Ορθοδοντική, η Παιδοδοντιατρική, η Οδοντική χειρουργική και η Περιοδοντολογία.