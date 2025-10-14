Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το EUC κατέκτησε επίσης μια θέση ανάμεσα στα 100 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, καταλαμβάνοντας την 71η θέση στη λίστα “Great Place to Work® – Best Small & Medium Workplaces in Europe™”. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να καλλιεργεί ένα θετικό, υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πιστοποίηση ήρθε μετά από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που εξέτασε το εργασιακό περιβάλλον και την οργανωτική κουλτούρα του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις εξαιρετικές πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού και τη συνεχή προσπάθεια του EUC να προσφέρει σε περισσότερους από 1.500 εργαζομένους ένα χώρο εργασίας που προάγει την καινοτομία, την ισότητα, τη συνεργασία και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει ισχυρές πολιτικές για την ισότητα των φύλων, εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες και τα οφέλη προς το προσωπικό του, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των εργαζομένων.

Πέρα από την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, το EUC δίνει έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων του, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής σε τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως εταιρικές εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές μέσω Erasmus και εξειδικευμένα συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αυτή η διαρκής επένδυση στην ικανοποίηση και ευημερία του προσωπικού αντικατοπτρίζεται στην επιτυχία του EUC να αναγνωρίζεται συνεχώς ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Ευρώπη.

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του EUC, κα Λουκία Πολυγερινού-Τζύρκα, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια λάβαμε αυτή τη διάκριση, η οποία αποδεικνύει τα υψηλά πρότυπα του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να παρέχουμε στους εργαζομένους μας τις κατάλληλες συνθήκες και τα εργαλεία για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα την ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία».

Ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 7 Σχολές και προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με φοιτητικό πληθυσμό που ξεπερνά τους 12.600 φοιτητές. Την τελευταία δεκαετία, το EUC έχει προχωρήσει σε ραγδαίο εκσυγχρονισμό και διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών του, ενισχύοντας ουσιαστικά το εύρος και την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Σημαντικός σταθμός στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του EUC αποτέλεσε η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη το 2022, καθιστώντας το, το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό. Ακολούθησε το 2024 η ολοκλήρωση της νέας, υπερσύγχρονης πτέρυγας της πανεπιστημιούπολης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής και των Προγραμμάτων Επιστημών Υγείας, με εργαστήρια και υποδομές που πληρούν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με ένα δίκτυο 54 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με περισσότερους από 300.000 φοιτητές σε 18 χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους του και να διαμορφώνει ένα εργασιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον που ξεχωρίζει στην Κύπρο και την Ευρώπη. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να διατηρεί υψηλά πρότυπα εργασιακής και ακαδημαϊκής αριστείας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως πυλώνα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη.