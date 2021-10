Ουκ εν τω Polo το ευ, από 17.750 ευρώ

Η τεχνολογική αναβάθμιση έγκειται και στην παρουσία συστήματος πλοήγησης που ενεργοποιείται και αναδρομικά (functions on demand), με διαδικτυακές υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, υπηρεσίες streaming, όπως το Apple Music καθώς και ενσωμάτωση εφαρμογών μέσω του App-Connect Wireless για το Apple CarPlay και το Android Auto, φωτιζόμενες θύρες USB-C και μια θήκη για προαιρετική επαγωγική φόρτιση smartphone.

Το μεγάλο, για την κατηγορία του, μεταξόνιο των 2,552 μ., εξασφαλίζει σχετικά άνετη καμπίνα για πέντε ενήλικες, με 351 διαθέσιμα λίτρα στον χώρο αποσκευών.