Οι 5 ταινίες του «Thessaloniki Goes to Cannes»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα

5 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του φετινού 72ου Φεστιβάλ Καννών (14-25 Μαΐου 2019).

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Φέτος θα παρουσιαστούν στις Κάννες πέντε ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας σε εξέλιξη, οι οποίες δεν έχουν προβληθεί προηγουμένως σε άλλο market event, έτοιμες να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη. Οι ταινίες αυτές θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι θα είναι παρόντες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Πρόκειται για τα εξής φιλμ:

Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις, Σκηνοθεσία: Στέλιος Καμμίτσης, Παραγωγή: Βίκη Μίχα, Φένια Κοσσοβίτσα, Λούκα Λουγκνάνι, Στέλιος Καμμίτσης, Εταιρείες παραγωγής: asterisk*, Blonde, 9.99 Films, Felony, με την υποστήριξη των Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, ΕΚΚ, Apulia Film Commission, ΕΡΤ, Creative Europe MEDIA Program, IDM Südtirol. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μαγουλιώτης, Άντον Βέιλ, Στέλα Φυρογένη, 85’, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία.

Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ο Βίκτωρας, ένας εικοσάχρονος πρώην πρωταθλητής καταδύσεων, αναχωρεί με το πλοίο για Ιταλία. Εκεί συναντάει τον Ματίας, έναν νεαρό, παράτολμο Γερμανό. Και οι δύο κατευθύνονται προς τη Βαυαρία, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και οι δύο αναζητούν απαντήσεις, ο καθένας στις δικές του ερωτήσεις.

Road Movie, Κωμωδία, Δράμα

2η ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.