Οι 6 ελληνικές θεατρικές παραστάσεις που ανοίγουν το Φεστιβάλ Αθηνών τον Ιούνιο

Το Φεστιβάλ ξεκινάει στην Πειραιώς 260, με τις ελληνικές παραστάσεις να δίνουν έντονα το στίγμα της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής σκηνής. Νέες και ανερχόμενες ομάδες, σημαντικοί συγγραφείς, πρωτότυπες προσεγγίσεις, αριστουργηματικά έργα,πρωτότυπες σκηνοθεσίες, συνθέτουν ένα ενδιαφέρον μείγμα που δίνει το ρυθμό της θεατρικής Πειραιώς, παράλληλα με τις ξένες παραγωγές.

Αυτές οι ελληνικές θεατρικές παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών, για το μήνα Ιούνιο:

C for Circus

Μεταμορφώσεις του Οβίδιου

Πειραιώς 260 - Χώρος Ε

30 Μαΐου - 2 Ιουνίου

Μία νέα ομάδα που έχει αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό, ανοίγει το πρόγραμμα της Πειραιώς 260. Οι C. for Circus, που μόλις συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής πορείας, είναι από τις ομάδες που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη και ουσιαστική προσέγγιση στα έργα που πολύ προσεκτικά επιλέγουν να ανεβάσουν. Η ομαδική δουλειά, η έντονη μουσικότητα (συνθέτουν, παίζουν και τραγουδούν), η φρέσκια ματιά, τους οδήγησαν σε απανωτές παρατάσεις και sold out στην παράσταση του περασμένου χειμώνα. Για το Φεστιβάλ Αθηνών, προσεγγίζουν τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου.

Ο Οβίδιος, στις Μεταμορφώσεις, περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου από τις απαρχές του: τη φύση, το αναπόδραστο της ερωτικής έλξης, τον πόθο και τον πόνο, τον δόλο έως και τη στιγμή της αποκτήνωσης. Το κοινό σε όλα αυτά είναι η λύση που δίνει ο ίδιος ο ποιητής για να διατηρηθεί η ισορροπία: η μεταμόρφωση. Γεγονός αναπάντεχο, θαυμαστό, που συμβαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο, τη στιγμή, δηλαδή, που τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Όταν τίποτα απολύτως δεν μπορεί πια να συνεχίσει όπως πριν. Τη στιγμή ακριβώς που η βαθύτερη, ακατανίκητη ανάγκη για συνέχεια επιβάλλει μια ψυχική αλλαγή.