Οι άνθρωποι που προσφέρουν αφιλοκερδώς τα σπίτια τους σε γιατρούς και νοσηλευτές εν μέσω της πανδημίας

elenabs via Getty Images

Η πανδημία του κορονοϊού μετέβαλε πολλές από τις σταθερές της ζωής μας, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό. Οι περισσότεροι καλούνται ήδη να ανταπεξέλθουν στην νέα μορφή του εργασιακού άγχους που προστέθηκε στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που είδαν δικό τους πρόσωπο να νοσεί. Όλοι μαζί -σαν σύνολο και ο καθένας ξεχωριστά- αναμένουμε τις μέρες που οι περιορισμοί θα αποτελούν πια παρελθόν, τότε που οι δυσδιάκριτες σήμερα συνέπειες της πρωτοφανούς κατάστασης που ζούμε θα αρχίσουν πια να ξεπροβάλλουν και να διατυπώνονται με σαφήνεια. Συνέπειες σε κάθε επίπεδο, σε κάθε κομμάτι της επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής. Ένα από τα πλέον πρωτόγνωρα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν το διάστημα που διανύουμε ήταν και ο διαχωρισμός των οικογενειών που κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι. Οι περιπτώσεις γιατρών και νοσηλευτών που επέλεξαν να απομακρυνθούν από τις μόνιμες κατοικίες τους για να προστατέψουν τα συγγενικά τους πρόσωπα -αφού καθημερινά έρχονταν σε επαφή με ασθενείς- είναι δεκάδες και είναι όλες γύρω μας.

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη που αναδύθηκε, εδώ και περίπου έναν μήνα, δημιουργήθηκε στο facebook το γκρουπ «I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis». Μέσω αυτού ένας ιδιοκτήτης μπορεί να ενημερώσει για την δωρεάν παραχώρηση του σπιτιού του, ενώ κάποιος άνθρωπος από το ιατρικό προσωπικό μπορεί να μελετήσει τις αγγελίες και να βρει διαθέσιμο ακίνητο κοντά στον χώρο εργασίας του.

Morsa Images via Getty Images

H ανάγκη για φιλοξενία H Δήμητρα, που είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών, εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Τα στοιχεία της είναι στην διάθεση της HuffPost, η ίδια όμως δεν θέλησε να δημοσιευτεί το όνομά της. Η γυναίκα μίλησε για τα νέα δεδομένα στην καθημερινότητά της, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μια πραγματική κατάσταση. «Έρχομαι καθημερινά σε επαφή με ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τον κορονοϊό. Το άγχος μου για το πώς θα γυρνάω σπίτι χωρίς να θέτω σε κίνδυνο τα παιδιά και τον σύζυγό μου ήταν τεράστιο. Ωστόσο, ήμουν από τις τυχερές. Σχετικά νωρίς βρέθηκε άδειος χώρος συγγενικού μου προσώπου στον οποίο θα μπορούσα να μείνω για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την αρχή όμως ενημερώθηκα για το κίνημα που έχει δημιουργηθεί στα social media και το οποίο διαθέτει κατοικίες σε γιατρούς και νοσηλευτές που το έχουν ανάγκη. Εργαζόμαστε για πάρα πολλές ώρες και επιστρέφοντας σπίτι είναι σχεδόν αδύνατο να συνεχίζουμε να φοράμε τις μάσκες, κυρίως όταν εκεί υπάρχουν και μικρά παιδιά. Δύσκολο να καταλάβουν, ακόμα πιο δύσκολο να είσαι συνεχώς από πίσω τους και να τρέχεις με την μάσκα. Αναγκάστηκα να φύγω από την κατοικία μας και ακόμα και σήμερα εξακολουθώ να είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Αν ανησυχώ; Φυσικά. Πώς θα μπορούσα να είμαι ήρεμη μακριά τους; Ευτυχώς, ο σύζυγος εργάζεται στο σπίτι και τα έχουμε κάπως βολέψει», περιγράφει η ίδια. Παρόμοια είναι και η εμπειρία του Χρήστου που εργάζεται ως γιατρός στο ίδιο νοσοκομείο. Εκείνος δεν έχει ακόμα αποχωρήσει από την μόνιμη κατοικία του, είναι όμως κάτι που σκέφτεται ακόμα και τώρα σοβαρά, αφού μαζί με την οικογένειά του ζει και η ηλικιωμένη μητέρα του. «Δεν χρησιμοποιώ ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημερώθηκα εκ των υστέρων για την κίνηση. Είναι όμως κάτι που σκέφτομαι να κάνω ακόμα και αυτή την στιγμή. Φαντάζομαι πως το συναισθηματικό φορτίο του να εγκαταλείπεις την οικογένειά σου είναι τεράστιο. Ωστόσο πολλές φορές δεν έχεις άλλη επιλογή για να τους προστατέψεις. Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας είμαστε εκτεθειμένοι στον Covid-19 άπειρες ώρες την ημέρα. Είναι σχεδόν σίγουρο πως κάποια στιγμή θα τον μεταφέρουμε στο σπίτι. Κοιμάμαι και ξυπνάω με αυτό τον φόβο. Και μιας και μίλησα πριν για συναισθηματικό φορτίο. Γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν συνειδητοποιείς πως εσύ ευθύνεσαι που αρρώστησε κάποιος από την οικογένειά σου. Δεν περιγράφεται αυτή η αίσθηση», αναφέρει ο ίδιος. Η HuffPost επικοινώνησε και με τον κ. Στράτο Ζαφειριάδη, τον δημιουργό του γκρουπ στο facebook και έναν εκ των διαχειριστών της σελίδας. Όπως ο ίδιος εξηγεί, η ομάδα που διαχειρίζεται (Airbnb Greece – Greek Hosts) απαριθμεί πάνω από 34.500 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ιδέα για την δωρεάν διάθεση καταλυμάτων σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που το έχει ανάγκη τις δύσκολες αυτές ώρες για να μείνει ή να ξεκουραστεί γεννήθηκε εν μέσω της καραντίνας. Έτσι, στα μέσα Μαρτίου, δημιουργήθηκε η ομάδα «Ι offer my AIRBNB home for free during COVID-19 Crisis» και ξεκίνησε η διάθεση των σπιτιών.

Facebook