Νεκρός βρέθηκε σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 26χρονος αλβανικής καταγωγής. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του, ενώ όταν έφτασαν στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου εντόπισαν ένα πιστόλι και τέσσερα φυσίγγια, όπως επίσης μικροποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαπιστώσει την αιτία θανάτου του 26χρονου.

Η 29χρονη Ελληνίδα φίλης του, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών (για την ποσότητα κοκαϊνης).