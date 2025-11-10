Τον τίτλο του πιο απομονωμένου Airbnb στον κόσμο διεκδικεί ένα δωμάτιο – καλύβα που επιπλέει σε έναν κόλπο στην άγρια και απομονωμένη Ανατολική Γροιλανδία. Εξάλλου, ο πλησιέστερος άνθρωπος απέχει μόνο ένα τηλεφώνημα μέσω δορυφόρου.

Με μόλις 7.347 δανέζικες κορώνες ανά βραδιά (περίπου 980 ευρώ), μπορείτε να μεταφερθείτε στην «Εποχή των Παγετώνων» μένοντας στη Floating Glacier Hut (κυριολεκτικά «η καλύβα που επιπλέει στον παγετώνα») σε έναν ακατοίκητο κόλπο κάπου στη Θάλασσα της Γροιλανδίας.

Ένα Airbnb με θέα την Αρκτική

Η μικρή πράσινη καλύβα έχει εξαγωνικό σχήμα και εβρίσκεται δεμένη με δύο σχοινιά και μια άγκυρα πάνω σε μια πλατφόρμα στη μέση της παγωμένης θάλασσας. Το γεωμετρικό της σχήμα θυμίζει διαστημικό πύραλο — και υπάρχει όντως κάτι από τη μοναξιά του διαστήματος σε αυτό το μακρινό μέρος.

Διαθέτει γυάλινη οροφή χωρίς κουρτίνες για θέα στα άστρα και το βόρειο σέλας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα δωμάτιο με θέα το άγριο τοπίο της Αρκτικής.

Στο εσωτερικό, υπάρχει ένα άνετο διπλό κρεβάτι, τρόφιμα, σνακ και μια μάσκα ύπνου. Υπάρχει τουαλέτα, αλλά όχι ντους. Η καλύβα δεν διαθέτει Wi-Fi και φυσικά δεν υπάρχει κοντά κάποια κεραία τηλεφώνου.

Πλήρης απομόνωση

Η μοναξιά εδώ είναι κομμάτι της εμπειρίας. Αν ακολουθήσεις την ανατολική ακτή της Γροιλανδίας προς τον Βορρά, θα φτάσεις στον οικισμό Sermiligaaq με πληθυσμό 209 κατοίκους — και μετά τίποτα για 800 χιλιόμετρα, μέχρι το Ittoqqortoormiit (πληθυσμός 345 κάτοικοι), έναν από τους πιο απομονωμένους οικισμούς στον πλανήτη. Πέρα από αυτό: παγόβουνα, πολικές αρκούδες και ναρβάλες μέχρι τον Βόρειο Πόλο.

Η μικρή πόλη Tasiilaq, με 2.000 κατοίκους, βρίσκεται 45 λεπτά με βάρκα δυτικά, ενώ το αεροδρόμιο του Kulusuk είναι λίγο πιο κοντά.

Αποκομμένοι από τα πάντα, οι φιλοξενούμενοι στην καλύβα καλούνται να απολαύσουν τη μαγεία της αρκτικής φύσης: να δουν τους πάγους, να παρατηρήσουν τα σύννεφα, να θαυμάσουν την αντανάκλαση του ήλιου στη θάλασσα (τους καλοκαιρινούς μήνες νυχτώνει πολύ αργά), να κάνουν μπάνιο στα παγωμένα νερά αν τολμούν, να ηρεμήσουν και να αναζωογονηθούν.

Δίπλα κάνουν βόλτα πολικές αρκούδες και φάλαινες

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Nicco Segreto, μεταφέρει τολμηρούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εκεί με βάρκα. Ενίοτε, μπορεί να τους πιάσει κανέναν σολωμό με τα δίχτυα του και να τους τον μαγειρέψει.

«Αν εμφανιστεί πολική αρκούδα, δεν θα μπορούσες να είσαι σε πιο ασφαλές μέρος. Μπαίνεις μέσα και κλειδώνεις την πόρτα», δηλώνει καθησυχαστικά στο BBC.

Στον διπλανό κόλπο υπάρχουν φάλαινες, ενώ κοράκια πετούν στις κορυφές των βουνών.

Ο Segreto προσφέρει επίσης και tour με τη βάρκα του σε κοντινές ατραξιόν, όπως παγετώνες και σπηλιές.

Η νέα τάση του quietcation

Μέσα στα 8.000.000 καταχωρίσεις του, το Airbnb περιλαμβάνει και άλλα περίεργα και μοναχικά μέρη: νομαδικές γιούρτες στη Μογγολία, έναν κοινοτικό ξενώνα στην Παπούα Νέα Γουινέα, ένα δεντρόσπιτο στον Αμαζόνιο στα σύνορα Κολομβίας–Περού–Βραζιλίας, καθώς και μια καλύβα στις όχθες του ποταμού Blaeberry στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, όπου δύσκολα θα συναντήσεις άλλον άνθρωπο.

