Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 89′ με την εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς, για την 3η αγωνιστική του Conference League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο «κυνηγούσε» από νωρίς στο σκορ και έχει δίχως αμφιβολία σημαντικά παράπονα από τον Μονουέρα.

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός βρήκε «λύτρωση» στο πρόσωπο του Τζούρισιτς, ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ στο 85′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με το «τριφύλλι» να επικρατεί της Μάλμε στην Σουηδία με 0-1, στην 4η αγωνιστική του Europa League.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς, η «Ένωση» ξεκίνησε την αναμέτρηση έχοντας την μπάλα στα πόδια της, με τον Γιόβιτς να βγαίνει συχνά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ενώ οι Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς προειδοποίησαν με διαδοχικά σουτ τον ΜακΓκίντι μέσα σε δύο λεπτά (11′).

Κόντρα στην ροή του αγώνα, ο ΜακΓκόβερν βρέθηκε στην περιοχή του Στρακόσια και έβαλε ωραία το σώμα του, κερδίζοντας πέναλτι στο 17′ από τον Μάριν. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπερκ, ο οποίος με ένα δυνατό χτύπημα κέρδισε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του.

Παράπονα από τον Μονουέρα η ΑΕΚ

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δικαιολογημένα παράπονα για την απόφαση του Μονουέρα να υποδείξει την λευκή βούλα στο μαρκάρισμα του Μάριν. Το VAR κάλεσε τον Ισπανό διαιτητή να δει ξανά την φάση, ωστόσο έπειτα από αρκετή ώρα αποφάσισε πως υπήρξε ανατροπή. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη απόφαση, με τον ΜακΓκόβερν να πέφτει σχετικά εύκολα.

Η ΑΕΚ έψαξε στην συνέχεια να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Στο 40′ οι «κιτρινόμαυροι» βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα από αριστερά, ο Πήλιος πέρασε την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και ο παίκτης της ΑΕΚ σούταρε από μακριά, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω από την εστία της Σάμροκ Ρόβερς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η «Ένωση» συνέχιζε να πιέζει για την ισοφάριση. Στο 50′ ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά και ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν εκτεθειμένοι και το γκολ ακυρώθηκε σωστά.

Ισοφάριση ο Γιόβιτς με πέναλτι

Η ΑΕΚ προσπάθησε να διαπεράσει το αμυντικό «τείχος» που είχαν στήσει οι παίκτες της Σάμροκ Ρόβερς. Μέσα σε λίγα λεπτά, Κοϊτά και Πινέδα δοκίμασαν τα πόδια τους, ωστόσο τα δυνατά σουτ που επιχείρησαν κόντραραν πάνω στα σώματα των φιλοξενούμενων.

Στο 85′, η μπάλα βρήκε στο χέρι αμυντικού της Σάμροκ Ρόβερς, μέσα στην μεγάλη περιοχή, μετά από παρέμβαση του Μάνταλου, με το VAR να καλεί για δεύτερη φορά τον Μονουέρα για να ελέγξει την φάση. Ο Ισπανός διαιτητής επέμεινε στην αρχική του υπόδειξη, δίνοντας πέναλτι για τους γηπεδούχους.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιόβιτς, ο οποίος με ένα εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Μπράντλεϊ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (89′). Στην συνέχεια, η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ρέλβας να πιάνει το πλασέ, τον Μπράντλεϊ να αποκρούει και τον Γιόβιτς να παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια, με την ΑΕΚ να αναδεικνύεται ισόπαλη 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Περέιρα), Πινέδα, Μάριν (Πιερό), Μάνταλος, Κουτέσα (Κοίτά), Γκατσίνοβιτς (Βίντα), Γιόβιτς

Σάμροκ Ρόβερς: (Στίβεν Μπράντλεϊ) ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο’ Σάλιβαν, Μάθιους, Γουάτς (Μπάρετ), Νάτζεντ, Μάλεϊ (Κλαρκ), Μπερκ (ΜακΈνεφ) και ΜακΓκόβερν (Μάντροου).

Μεγάλο διπλό στο Μάλμε ο Παναθηναϊκός με Τζούρισιτς

Η Μάλμε πίεσε με το «καλημέρα» τον Παναθηναϊκό. Αρχικά, στο 8′ ο Ρόσενγκρεν δοκίμασε από μακριά το σουτ, με τον Λαφόντ να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Εκεί, ο Τζούριτς πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε πάνω στην γραμμή, στην δεύτερη διαδοχική του επέμβαση στο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στην συνέχεια να πάρει μέτρα στο γήπεδο και απείλησε τον Έλμποργκ στο 13′ με τον Τετέ, ο οποίος δέχτηκε την ωραία σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά, ωστόσο το πλασέ του ήταν αδύναμο και κατέληξε άουτ.

Άτυχος ο Παναθηναϊκός, έχασε πέναλτι ο Σφιντέρσκι

Η πίεση του Παναθηναϊκού είχε αποτέλεσμα, καθώς ο Σφιντέρσκι βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή στο 18′, μετά από κλέψιμο της μπάλας και έπεσε κάτω, κερδίζοντας το πέναλτι από τον Μπουσούλατζιτς, ο οποίος ήρθε με φόρα από πίσω.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ήταν άτυχος, καθώς ο Έλμποργκ «διάβασε» το χτύπημα του Πολωνού, έπεσε στην αριστερή του γωνιά και μπλόκαρε την μπάλα, σε μία τεράστια ευκαιρία για τους «πράσινους» να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 38′ ο Πάλμερ Μπράουν έχασε εύκολα την μπάλα στο κέντρο, με τους Σουηδούς να βγαίνουν στην αντεπίθεση με τρεις πάικτες, έναντι ενός του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς για το «τριφύλλι» ο Μπράουν γύρισε ταχύτατα και με ένα τάκλιν απομάκρυνε τελευταία στιγμή την μπάλα.

Στο 44′ «καρδιοχτύπησε» η άμυνα του Παναθηναϊκού, καθώς σε φάση διαρκείας, έπειτα από το φάουλ της Μάλμε, βρέθηκε μόνος ο Γιόνσον, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, με τον Λαφόντ να αποκρούει για μια ακόμη φορά στην αναμέτρηση.

Στο δοκάρι το εκπληκτικό τελείωμα του Τετέ

Ο Παναθηναϊκός «κυνήγησε» το τέρμα που θα τον βάλει σε θέση οδηγού στο παιχνίδι και στο 67′ ο Τζούρισιτς μοίρασε την μπάλα δίπλα του στον Τετέ, ο οποίος με ένα καταπληκτικό τελείωμα, με αρκετά φάλτσα, άφησε «άγαλμα» τον τερματοφύλακα της Μάλμε, αλλά το σουτ κατέληξε στο δοκάρι.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να απειλεί την εστία των γηπεδούχων και στο 69′ το δυνατό σουτ του Κυριακόπουλου κόντραρε στους αμυντικούς της Μάλμε και έφυγε κόρνερ.

«Πράσινη» λύτρωση με Τζούρισιτς

Η «λύτρωση» ήρθε για τον Παναθηναϊκό στο 85′, όταν η μπάλα μετά την σέντρα του Κυριακόπουλου στρώθηκε στην μεγάλη περιοχή στον Τζούρισιτς. Ο Σέρβος σούταρε κατευθείαν, η μπάλα κόντραρε ελάχιστα πάνω σε παίκτη της Μάλμε και κατέληξε στα δίχτυα του Έλμποργκ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 0-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι ενδεκάδες:

Μάλμε: (Άνες Μράβατς) Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (Λεβίτσκι), Μπουσούλατζιτς (Μπεργκ), Σκογμάρ, Εκόνγκ (Σουμάχ), Μπολίν, Χακσαμπάνοβιτς

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Σιώπης (Τσέριν), Τσιριβέγια, Τζούρισιτς, Τετέ (Μπακασέτας), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (Πάντοβιτς)