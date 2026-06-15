Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26 που κατέκτησε η ΑΕΚ θα ταξιδεύσει σε όλη την Ελλάδα -και όχι μόνο- αυτό το καλοκαίρι. Αφετηρία της “πορείας” που θα κάνει, είναι η έδρα της ομάδας, η Νέα Φιλαδέλφεια.
Τη Δευτέρα (15.06.2026) αλλά και αύριο (16.06.2026) από τις 17:00 μέχρι τις 22:00 το βράδυ, το τρόπαιο θα εκτίθεται στην Πλατεία του Αετού, έξω από την “ALLWYN Arena” και οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.
Το πρόγραμμα του trophy tour της ΑΕΚ:
14-16/06/2026: Νέα Φιλαδέλφεια
18/06/2026: Καλαμάτα
19/06/2026: Τρίπολη
20/06/2026: Άργος – Ναύπλιο
21/06/2026: Πάτρα
22/06/2026: Αίγιο
23/06/2026: Ναύπακτος – Αγρίνιο
24/06/2026: Άρτα – Λευκάδα
25/06/2026: Ιωάννινα
26/06/2026: Νέα Πέραμος
27/06/2026: Νέα Αρτάκη – Λαμία
28/06/2026: Βόλος
29/06/2026: Σκόπελος – Αλόννησος
30/06/2026: Σκιάθος – Μαντούδι
02/07/2026: Τρίκαλα – Καρδίτσα
03/07/2026: Κατερίνη
04/07/2026: Κοζάνη
05/07/2026: Σέρρες
06/07/2026: Δράμα – Καβάλα
07/07/2026: Ορεστιάδα – Κομοτηνή
08/07/2026: Αλεξανδρούπολη
09/07/2026: Κωνσταντινούπολη
11/07/2026: Τήνος – Σύρος
12/07/2026: Μύκονος – Άνδρος
14/07/2026: Πάρος – Νάξος
15/07/2026: Αμοργός
17/07/2026: Φολέγανδρος – Σέριφος
18/07/2026: Κύθνος – Κίμωλος
19/07/2026: Σίφνος – Μήλος
20/07/2026: Ίος – Σαντορίνη
21/07/2026: Άγιος Νικόλαος
22/07/2026: Ρέθυμνο – Χανιά
23/07/2026: Ηράκλειο
25/07/2026: Λαύριο – Ραφήνα
26/07/2026: Λήμνος
27/07/2026: Λέσβος
28/07/2026: Χίος
29/07/2026: Ρόδος
30/07/2026: Λευκωσία
31/07/2026: Λεμεσός
01/08/2026: Καλλιμάρμαρο – Νέα Φιλαδέλφεια