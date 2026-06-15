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Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26 που κατέκτησε η ΑΕΚ θα ταξιδεύσει σε όλη την Ελλάδα -και όχι μόνο- αυτό το καλοκαίρι. Αφετηρία της “πορείας” που θα κάνει, είναι η έδρα της ομάδας, η Νέα Φιλαδέλφεια.

Τη Δευτέρα (15.06.2026) αλλά και αύριο (16.06.2026) από τις 17:00 μέχρι τις 22:00 το βράδυ, το τρόπαιο θα εκτίθεται στην Πλατεία του Αετού, έξω από την “ALLWYN Arena” και οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

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Το πρόγραμμα του trophy tour της ΑΕΚ:

14-16/06/2026: Νέα Φιλαδέλφεια

18/06/2026: Καλαμάτα

19/06/2026: Τρίπολη

20/06/2026: Άργος – Ναύπλιο

21/06/2026: Πάτρα

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22/06/2026: Αίγιο

23/06/2026: Ναύπακτος – Αγρίνιο

24/06/2026: Άρτα – Λευκάδα

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25/06/2026: Ιωάννινα

26/06/2026: Νέα Πέραμος

27/06/2026: Νέα Αρτάκη – Λαμία

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28/06/2026: Βόλος

29/06/2026: Σκόπελος – Αλόννησος

30/06/2026: Σκιάθος – Μαντούδι

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02/07/2026: Τρίκαλα – Καρδίτσα

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03/07/2026: Κατερίνη

04/07/2026: Κοζάνη

05/07/2026: Σέρρες

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06/07/2026: Δράμα – Καβάλα

07/07/2026: Ορεστιάδα – Κομοτηνή

08/07/2026: Αλεξανδρούπολη

09/07/2026: Κωνσταντινούπολη

11/07/2026: Τήνος – Σύρος

12/07/2026: Μύκονος – Άνδρος

14/07/2026: Πάρος – Νάξος

15/07/2026: Αμοργός

17/07/2026: Φολέγανδρος – Σέριφος

18/07/2026: Κύθνος – Κίμωλος

19/07/2026: Σίφνος – Μήλος

20/07/2026: Ίος – Σαντορίνη

21/07/2026: Άγιος Νικόλαος

22/07/2026: Ρέθυμνο – Χανιά

23/07/2026: Ηράκλειο

25/07/2026: Λαύριο – Ραφήνα

26/07/2026: Λήμνος

27/07/2026: Λέσβος

28/07/2026: Χίος

29/07/2026: Ρόδος

30/07/2026: Λευκωσία

31/07/2026: Λεμεσός

01/08/2026: Καλλιμάρμαρο – Νέα Φιλαδέλφεια