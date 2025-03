Οι Αρμένιοι και η Ελληνική Επανάσταση

Για τον θεσμό των μιλλέτ βλ. Benjamin Braude, “Foundational Myths of the Millet System,” στο Bernard Lewis (επιμ.) Christians and Jews in the Ottoman Empire (Νέα Υόρκη: Holmes and Meier, 1982), σ. 69–88. Πρβλ. Karen Barkey & George Gavrilis, “The Ottoman Millet System: Non-Territorial Autonomy and Its Contemporary Legacy,” Ethnopolitics, 15, αρ.1 (2016), σ. 24–42. Δες επίσης: Fikret Adanır, “Religious Communities and Ethnic Groups under Imperial Sway,” στο D. Hoerder, D.C. Harzig & A. Shubert (επιμ.), The Historical Practice of Diversity: Transcultural Interactions from the Early Modern Mediterranean to the Postcolonial World (Οξφόρδη: Berghahn Books, 2003), σ. 54–86.