Οι δράσεις των My market κερδίζουν βραβεία!

στην κατηγορία RETAILER LAST MILE STRATEGY για τη συνεργασία των My market με τη Skroutz, όπου για πρώτη φορά στην ελληνική online αγορά ένα supermarket συνεργάστηκε με ένα marketplace με σκοπό να προσφέρει μία δυνατή εμπειρία στους καταναλωτές.

στην κατηγορία CSR RETAIL STRATEGY για την ανακύκλωση ρούχων στα My market σε συνεργασία με το SKIP και την FABRIC REPUBLIC, μία πρωτοβουλία η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 10 τόνους υφασμάτων & ενδυμάτων.

στην κατηγορία RETAILER MARKETING TEAMS OF THE YEAR για το marketing plan των My market που το 2023 ακολούθησε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, με την υλοποίηση ενεργειών σε 360° επίπεδο με στόχο την αύξηση του brand awareness, με παράλληλη αύξηση των πωλήσεων.