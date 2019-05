Οι ευρωεκλογές ως Game of Thrones

ASSOCIATED PRESS

Ακόμη κι αν δεν βλέπετε την σειρά, είναι αδύνατον να την αποφύγετε. Δεν είναι μόνον ότι πλημμυρίζει το διαδίκτυο, με πληροφορίες, spoilers, αναλύσεις και λεπτομέρειες από την ζωή των ηθοποιών του. Δεν είναι μόνον ότι έχει παραβιάσει τις πύλες των μεγάλων Πανεπιστημίων, με καθηγητές μεσαιωνικής ιστορίας, φιλοσοφίας και πολιτικών επιστημών να οργανώνουν ακαδημαϊκά συνέδρια με θέμα το Game of Thrones.

Δεν είναι μόνον ότι οι πολιτικές αντιλήψεις των ηρώων του και οι παραπομπές της πλοκής του στον Μακιαβέλλι, τον Χομπς ή τον Κίσινγκερ γεμίζουν τις σελίδες περιοδικών όπως το Atlantic και το Foreign Policy και τα ράφια των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με έργα όπως το «Game of Thrones and philosophy» (έκδοση του 2012) ή ο συλλογικός τόμος «Τα πολιτικά διδάγματα του Game of Thrones», με επιμελητή τον ηγέτη των Podemos (και διδάκτορα πολιτικών επιστημών) Πάμπλο Ιγκλέσιας. Είναι ότι τα πρόσωπα και οι μύθοι του έχουν πια αποικήσει σε τέτοιο βαθμό τον λόγο των πολιτικών στην Ευρώπη- με πρώτο διδάξαντα τον Ντόναλντ Τουσκ- ώστε, αν δεν κάνει κανείς ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο στα βασικά της σειράς, είναι αδύνατον να παρακολουθήσει κανείς την ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση.

Τελευταίο κρούσμα, μια μεγάλη δημοσκόπηση- με δείγμα 50.000 πολίτες σε 14 ευρωπαϊκές χώρες- του οργανισμού YouGov για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό think tank, με τίτλο «Τί στ’ αλήθεια θέλουν οι Ευρωπαίοι;» Συνδυάζοντας πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, μετρήσεις, ερωτήσεις, η δημοσκόπηση υποστηρίζει ότι το ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα δεν χωρίζεται, όπως συνήθως λέγεται, σε δύο μεγάλα στρατόπεδα- από τη μια οι φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές και από την άλλη ακροδεξιοί εθνικιστές. Η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Οι Ευρωπαίοι εκλογείς κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες, τέσσερις «φυλές»- οι οποίες παίρνουν το ονόμά τους, φυσικά, από την δημοφιλή σειρά.