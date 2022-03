Οι υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία Ολιβιέ

Ian West - PA Images via Getty Images

Οι Ρέντμεϊν και Μπάκλεϊ είναι και οι δύο υποψήφιοι για τα βραβεία Καλύτερου Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ για τις ερμηνείες τους στο «Cabaret at the Kit Kat Club». Η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Crown» Έμμα Κόριν διεκδικεί βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για τον ρόλο της στην παράσταση «Anna X» στο θέατρο Χάρολντ Πίντερ.

Το μιούζικαλ «Cabaret at the Kit Kat Club» έλαβε έντεκα υποψηφιότητες συνολικά, τις περισσότερες από κάθε άλλη παράσταση. Η μεταφορά στη θεατρική σκηνή του κινηματογραφικού έργου «Life of Pi» της Λολίτα Τσακραμπάρτι έλαβε εννέα υποψηφιότητες και το θεατρικό «Anything Goes», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Σάτον Φόστερ και Ρόμπερτ Λίντσεί, έλαβε επίσης εννέα.