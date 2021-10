Ιστορικώς προκύπτει πως οι σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση προχωρούσαν βήμα-βήμα, ενώ οι Αμερικανοί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθαν στην περιοχή και προσέφεραν κάποιες υποδομές ώστε να αποκτήσουν ισχύ και δύναμη στα εδάφη αυτά για πρώτη φορά. Οι ιδέες του Κομμουνισμού από τη μια και οι αντιπαραθέσεις των Αμερικανών με τους Ρώσους προστέθηκαν στο ιστορικό χάος του Αφγανιστάν εκείνης της εποχής. Οι εξεγέρσεις των Αφγανών Σιιτών που ευρέως τους γνωρίζουμε ως Μουτζαχεντίν, ξεκίνησαν τότε και μάλιστα γοητεύτηκαν από την εξέγερση οι Αμερικανοί και η κυβέρνηση Ρέηγκαν τους υποστήριξαν.

Η ασύλληπτη σκληρότητα και η αφόρητη αιματοχυσία των δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στους θρησκευόμενους πολίτες διέσπειραν περαιτέρω μίσος στο εσωτερικό του Αφγανιστάν που ήδη δεν είχε βρει ποτέ χώρο και χρόνο να εκτονωθεί. Δεκάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν και πάνω από 9 εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες. Ο αρχηγός του Κομμουνιστικού κόμματος του Αφγανιστάν βρισκόταν κοντά στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Οι τρεις γειτονικές χώρες, το Πακιστάν, το Ρωσικό Τατζικιστάν και το Ιράν υποστήριζαν τις αφομοιωμένες εθνότητες με τις παραδόσεις τους.

Επίλογος

Αν δεχτούμε πως τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας ιστορούν το παρελθόν της με την ίδια πηγαία μεταφορά και εκφορά τους επίσης αποκρυσταλλώνεται το σήμερα και συγχρόνως θα προδιαγραφούν αρκετά και τα μελλόμενά της. Οπότε η υπόθεση του Αφγανιστάν, δηλαδή, μιας χώρας 40 εκατομμυρίων με τις ακραίες ιστορικές εντάσεις που έχει κληρονομήσει από το παρελθόν δεν μπορεί να είναι κάτι ξέχωρο από τους ανθρώπους της ίδιας της χώρας, το συλλογικό τους βίο και την υπαρξιακή τους τοποθέτηση.

Από την άλλη, η ιστορία των πολιτικών των Υπερδυνάμεων έχουν καθιερώσει το Αφγανιστάν ως μήλο της Έριδος. Η γεωγραφία της χώρας αυτής εδώ και μια χιλιετία την επιβαρύνει δραματικά. Η αναπαραγωγή και η αναβίωση των συνθηκών που συνετέλεσαν κάποτε στην επικράτηση του Ισλάμ δυναμώνεται μέρα με τη μέρα, διότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν την θεματολογία για « φίλων και εχθρών» και «πιστών και άπιστων».

Κάθε σπίτι είναι πληγωμένο και αναπαράγει τη βεντέτα της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μετασχηματίζεται το σήμερα και το αύριο, η βιωματική κληρονομιά της βίας των Αφγανών πρέπει να προβληματίσει τους πάντες πολύ σοβαρά, ενώ το δυσεπίλυτο τούτο ζήτημα εκτιμάται πως θα δυσχεράνει τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

***

(Σημείωση: Η παρούσα έρευνα δεν έχει χρηματοδοτηθεί από κανέναν οργανισμό, είτε δημόσιο, είτε μη κερδοσκοπικό είτε μη κυβερνητικό οργανισμό).

Βλεπ. Νταρί είναι μια διάλεκτος της μεσαιωνικής Περσικής γλώσσας που από το 10ο αιώνα μιλιόταν από όλους στο Αφγανιστάν , ενώ για το 70% του πληθυσμού της χώρας θεωρείται ως γλώσσα. Βλεπ. DARĪ, Encyclopaedia Iranica.

Βελπ.Lt. Arthur Conolly. Journey to the North of India through Russia, Persia and Afghanistan- (2 Vols.). London, Richard Bentley, 1834. Reprints Arthur Conolly 1807 - 1842 died in Bukhara was a British intelligence officer, explorer and writer. Stephen, Leslie: “He was a captain of the 6th Bengal Light Cavalry in the service of the British East India Company. He participated in many reconnaissance missions into Central Asia and coined Βλεπ. ‘The Great Game’ to describe the struggle between the British Empire and the Russian Empire for domination over Central Asia…”.

Βελπ. Seymour Becker, ‘The ‘great game’: The history of an evocative phrase, Asian Affairs 43.1 - 61-80,2012.

Becker Seymour, Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924, Routledge Curzon, London, 2016

Βλεπ. Daniel, Elton L, ‘Golestān Treaty’, Encyclopædia Iranica, 2011.

Βλεπ. H. Pir Nia, Abbas Eghbal Ashtiani, B. Agheli. History of Persia. Tehran, 2002. p. 673-686

Βλεπ.A Military History of Iran and Its Armed Forces, Steven R. Ward, p.80, 2014.

Βλεπ. A) Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, Saikal, Amin, London, I.B.Tauris, page 214 B) Islam and resistance in Afghanistan, Roy, Olivier, and Cambridge: Cambridge University Press. σελ. 76 – 129, 1992).

Βλε.Encyclopedia Iranica: vi.Paṧto AFGHANISTAN vi.Paṧto.

Βλεπ. Οι Παστού ή Παστούνι, όπως λένε την τοπική εθνότητα, υπάρχουν στο Πακιστάν με πληθυσμό περίπου 43 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια στο Αφγανιστάν και μισό με 1 εκατομμύριο στο σημερινό Ιράν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Minahan, James B، Ethnic Groups of South Asia and the Pacific: An Encyclopedia: An Encyclopedia، ABC-CLIO, 2012.

Βλεπ. MaziarBehrooz, RebelsIdeologist, translatedbyMehdiPartovi, QoqnoosPublications, 2001, Tehran

Βλεπ. A) Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, Saikal, Amin, London, I.B.Tauris,page 214 B) Islam αnd resistance in Afghanista, Roy, Olivier, Cambridge: Cambridge University Press. σελ. 76 – 129, 1992) Γ) Rostam Al-Tavarikh, Mohammad Hashem Asef, Pocket Books Company, page 72-412

Βλεπ. Religion and the Secular State in Turkmenistan-Silk Road Paper. Institute for Security and Development Policy, Retrieved 2021

Βλεπ. Α) Afgoon το εθνωνύμιο Αφγανός (Παστού/Περσικά: افغان) έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά ως αναφορά σε μια φυλή του Παστούν. Ωστόσο τους τελευταίους δύο αιώνες ο όρος επίσης αναφέρεται σε κάθε ιθαγενή ή κάτοικο του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εκτός της ενθετικής ομάδας Παστούν. Definition of AFGHAN by Oxford Dictionary on Lexico.com meaning of AFGHAN”, Lexico Dictionaries, English, Retrieved 2021. Β)Manouchehr Sotoudeh, Το Περσικό βιβλίο Hudud Al -Alam, σελ. 8, Εκδόσεις Tahoori, 1983, Τεχεράνη

Βλεπ.Rostam Al-Tavarikh, Mohammad Hashem Asef, Pocket Books Company, page 330. Μετάφραση δική μου).

Βλεπ.Afghanistan in the last five centuries, Mohammad Siddiq Farhang, Erfan Publishing Institute, Tehran, 2008, page 170- 721).

Βλεπ. The Durand Line, United States, Library of Congress. Archived from the original, 2019. Retrieved 11 February 2011, article incorporates text from this source, which is in the public domain.).