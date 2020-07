Οι κορυφαίοι Petar Stoychev & Yasunari Hirai στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης

Ο ιστορικός αγώνας The Authentic Marathon Swim αναβιώνει 2.500 χρόνια μετά, στο Αρτεμίσιο. Το ενδιαφέρον των κολυμβητών από όλο τον κόσμο, για τη συμμετοχή στην αυθεντική μαραθώνια κολυμβητική διαδρομή και τις υπόλοιπες κολυμβητικές δράσεις, κορυφώνεται σταδιακά καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του σπουδαίου αθλητικού γεγονότος, στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2020, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Ονόματα παγκόσμιας κλάσης θα δώσουν δυναμικό παρών

Η λίστα των συμμετεχόντων κολυμβητών που συγκαταλέγονται στην ελίτ της μαραθώνιας κολύμβησης εμπλουτίζεται καθημερινά με σπουδαία ονόματα. Μετά την επιβεβαίωση των δύο πρώτων hall of famers, του αργυρού Ολυμπιονίκη Σπύρου Γιαννιώτη και του Ούγγρου κολυμβητή Attila Manyoki, ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής Petar Stoychev είναι ο τρίτος κατά σειρά hall of famer που θα λάβει μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης. Ο Βούλγαρος πρωταθλητής έχει συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες, 11 συνεχείς τίτλους σε major international open water marathon swimming FINA series και την εντυπωσιακή θέση του στο Ice Swimming Hall of Fame. Τον αγώνα θα τιμήσει με τη συμμετοχή του και ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης του Ρίο, Yasunari Hirai. Στον The Authentic Marathon Swim θα λάβουν μέρος και κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters, Βίκυ Κουβέλη και η χάλκινη πρωταθλήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης open water του 2011, με συμμετοχές σε 4 Ολυμπιάδες και 37 χρυσά πανελλήνια πρωταθλήματα, Μαριάννα Λυμπερτά θα συμμετέχουν, μαζί φυσικά με την ελίτ της εθνικής ομάδας κολύμβησης open water.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δράση θα ξεκινήσει με τους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης των 3χλμ και 1.5χλμ. Αντίστοιχα, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την αναβίωση της αυθεντικής μαραθώνιας κολυμβητικής διαδρομής των 10χλμ, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο παιδικός αγώνας 800μ. Όλες οι διαδρομές θα διεξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Ο The Authentic Marathon Swim θα γίνει με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA.

Εγγραφές

Οι εγγραφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: https://www.myrace.gr/event/2407/registrations.html

Η διοργάνωση, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ίδιους τους συμμετέχοντες, προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από ακύρωση εγγραφών, μέχρι τις 31 Ιουλίου.