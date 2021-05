Οι νέες ταινίες της Marvel και πρώτες εικόνες από το «Eternals» με την Αντζελίνα Τζολί

Η Marvel, το στούντιο πίσω από τα blockbuster των υπερηρώων, κυκλοφόρησε teaser με τις νέες παραγωγές της, δίνοντας μία πρώτη γεύση από το «Eternals» της Κλόε Ζάο και αποκαλύπτοντας τις ημερομηνίες κυκλοφορίας, αλλά και τους τίτλους των σίκουελ για το «Black Panther» και το «Captain Marvel».

Ο νέος τίτλος της συνέχειας του «Black Panther» είναι «Black Panther: Wakanda Forever» και η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουλίου 2022, με τους Άντζελα Μπάσετ, Μάρτιν Φρίμαν, Ντανάι Γκουρίρα, Λουπίτα Νιόνγκο . Όσο για τον ρόλο του εκλιπόντα Τσάντγουικ Μπόουζμαν -το Black Panther ήταν η πρώτη υπερηρωική ταινία με πρωταγωνιστή μαύρο χαρακτήρα- σύμφωνα με τον πρόεδρο της Marvel δεν θα αντικατασταθεί από άλλον ηθοποιό.

Το «Captain Marvel 2» έχει τίτλο «The Marvels» και θα βγει στις αίθουσες στις 11 Νοεμβρίου 2022. Στην ταινία θα κάνουν την εμφάνιση τους η υπερηρωίδα Μόνικα Ράμπο της μίνι σειράς «WandaVision» και η Καμάλα Καν από τη νέα σειρά του Disney Plus «Ms. Marvel» που θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2021.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται ακόμη, νέα πλάνα από την ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring» που βγαίνει στις αίθουσες στις 3 Σεπτεμβρίου και από το «Black Widow» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον που έχει ημερομηνία εξόδου την 9η Ιουλίου (και ταυτόχρονη πρεμιέρα στο Disney Plus).

Η Marvel έδωσε ημερομηνίες για ακόμη δύο παραγωγές της, το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», που κυκλοφορεί στις 17 Φεβρουαρίου του 2023 και το «Guardians of the Galaxy Vol. 3» που θα βγει στις 5 Μαΐου 2023.

To «Eternals», της βραβευμένης με Όσκαρ Κλόε Ζάο και πρωταγωνιστές τους Αντζελίνα Τζολί -που εμφανίζεται ξανθή, κρατώντας ένα μεγάλο σπαθί από φως- Τζέμα Τσαν, Σάλμα Χάγιεκ, Ρίτσαρντ Μάντεν και Κιτ Χάρινγκτον, έρχεται στις αίθουσες στις 5 Νοεμβρίου, πιάνοντας το νήμα της ιστορίας μετά από τα γεγονότα του «Avengers: Endgame».

Το βίντεο είναι όμως κι ένας φόρος τιμής στο σινεμά και στην κινηματογραφική εμπειρία -καθώς οι αίθουσες ανοίγουν σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο- με πλάνα που καταγράφουν τη θερμή αντίδραση του κοινού από πρεμιέρα του «Avengers: Endgame» το μακρινό 2019.

Πηγή: Variety