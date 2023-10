Οιδιπόδειο και … αρσενική ωριμότητα

Westend61 via Getty Images

Westend61 via Getty Images

Σε άλλη διαφήμιση, αεροπορική εταιρείας, ο κακομοίρης γιος καλεί την ανήσυχη «μαμάκα» του, διότι είναι φοιτητής στο Βερολίνο, αλλά φέρεται ως ετοιμοθάνατος, με πυρετό 37,2ο C. Όταν ήμουν φοιτητής στο Παρίσι παιζόταν το φιλμ του Ζαν-Ζακ Μπενέξ «37,2ο C το πρωί» a.k.a «Μπέτι Μπλου» και τότε έμαθα ότι η θερμοκρασία 37,2ο C είναι ένδειξη ωορρηξίας στον κύκλο μιας γυναίκας. Σας βεβαιώνω ότι ο αξύριστος φοιτητής με τη θερμοφόρα και το θερμόμετρο δεν είχε ωορρηξία, περίμενε όμως την άφιξη της μάνας του να τον γιάνει!