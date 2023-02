Οκτώ απίθανες ιστορίες για χαρταετούς

Alexsey Emelyanov / EyeEm via Getty Images

Στην ιστορική διαδρομή του αγαπημένου χαρταετού, συνέβησαν πολλά και διάφορα:

Το πέταγμα του χαρταετού στην Ελλάδα

Σημαντικά σημεία του χαρταετού για επιτυχημένο πέταγμα είναι:

Το πείραμα του Φραγκλίνου

... και το κλασσικό τραγούδι «Let’s go fly a kite» από την βραβευμένη ταινία του 1964 «Μαίρη Πόππινς».

Κλασσικό στην ιστορία του κινηματογράφου έχει μείνει το τραγούδι των David Tomlinson & Dick Van Dyke and the Londoners «Let’s go fly a kite» το οποίο κλείνει την ταινία «Μαίρη Πόππινς» πααραγωγής Γουόλτ Ντίσνεϊ του 1964. Το έργο έλαβε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε 5, μεταξύ και των οποίων και Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου για τη Τζούλι Άντριους στον πρωταγωνιστικό ρόλο.