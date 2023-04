Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή μπύρας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, σε συνεργασία με την Absolicon

Ένα φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ESG στρατηγικής «Together Towards Zero and Beyond», για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030.