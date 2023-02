«Όπλο» κατά του κορονοϊού και όλων των παραλλαγών του: Χρησιμοποιεί την «ακίδα» του εναντίον του

sakchai vongsasiripat via Getty Images

Ο Κάιλου Γιανγκ, στο εργαστήριο του Άξελ Μπρούνγκερ, και ερευνητές στο Stanford University, στο University of California Berkeley, το Harvard Medical School και το Πανεπιστήμιο της Φινλανδίας, δημιούργησαν ένα μόριο που βασίζεται στο συνεστραμμένο μέρος της πρωτεΐνης (HR2), το οποίο προσκολλάται στον ιό και εμποδίζει την πρωτεΐνη να συστρέφεται. Η έρευνα δείχνει πως εμποδίζεται η μόλυνση κυττάρων ακόμα και με νέες παραλλαγές του κορονοϊού.

Η δουλειά του Γιανγκ δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences τον Οκτώβριο, και είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στις 21 Φεβρουαρίου στη 67thw Annual Biophysical Society Meeting στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.