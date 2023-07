Oppenheimer Beach στις Παρθένες Νήσους: Ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της Καραϊβικής

cdwheatley via Getty Images

«Το 1945, όταν [ο αμερικανικός στρατός έριξε την ατομική βόμβα] στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, ο Οπενχάιμερ χαιρετίστηκε ως εθνικός ήρωας. Το πρόσωπο του βρέθηκε στο εξώφυλλο των περιοδικών Time και Life και έγινε ο πιο διάσημος από τους διάσημους επιστήμονες της Αμερικής», σημειώνει ο Κάι Μπερντ, στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο του οποίου «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», που συνυπέγραψε με τον εκλιπόντα πλέον Μάρτιν Τζ. Σέργουιν όπου βασίστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία του. «Στη συνέχεια, το 1954, γίνεται ξαφνικά παρίας και εξαφανίζεται από τη δημόσια ζωή σχεδόν μέχρι τον θάνατο του».