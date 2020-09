Όρεγκον: Όλα έγιναν ροζ και γκρι σε μια από τις πιο πράσινες πολιτείες που την καταπίνουν οι φωτιές

To Όρεγκον είναι μια από τις τρεις πιο ”πράσινες” Πολιτείες στις ΗΠΑ. Γι αυτό και ο πιο εύστοχος ίσως τίτλος στα ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες, που οι φωτιές καταπίνουν ότι βρουν στο πέρασμά τους, είναι ίσως αυτός του Sky News: The state that shouldn’t burn is ‘nothing more than ashes’ (Η πολιτεία που δεν έπρεπε να καεί, τώρα δεν είναι παρά στάχτες).

Το Όρεγκον είναι για την ακρίβεια η τρίτη κατά σειρά πιο πράσινη Πολιτεία μετά το Βερμόντ και τη Νέα Υόρκη, πατρίδα πολλών ειδών άγριων ζώων, η πρώτη σε ό,τι αφορά την κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έβδομη σε ό,τι αφορά την ποιότητα του εδάφους.

Οι καταστροφικές φωτιές έχουν καταστρέψει 2.000.000τμ γης, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί ακόμη αγνοούνται ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ζουν σε σκηνές, πρόχειρα καταφύγια, ΙΧ αυτοκίνητα. Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη ενώ άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των ζώων, κυρίως άγριων, που πέθαναν.